Салехард, 11 сентября, 2020, 19:53 — ИА Регнум. На Ямале с 1 сентября у 26 школьников в городах Лабытнанги, Новый Уренгой и в Пуровском районе диагностировано наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба Минпросвещения России Дистанционное обучение

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Школьные классы, в которых были выявлены учащиеся с коронавирусом, переведены на двухнедельный карантин и дистанционное обучение.

Кроме того, на Ямале начался сезонный подъём заболеваемости ОРВИ среди детей. С 1 сентября зафиксировано 2960 случаев простудных заболеваний среди дошкольников и школьников.