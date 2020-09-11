Москва, 11 сентября, 2020, 19:47 — ИА Регнум. О режиме работы Информационно-справочного центра рассказала секретарь ЦИК РФ Майя Гришина, сообщает 11 сентября пресс-служба Центризбиркома.

Cikrf.ru Майя Гришина

Гришина «Информационно-справочный центр начал работу с 29 июня, а с 10 сентября он работает в круглосуточном режиме до 18:00 14 сентября».

Секретарь комиссии сообщила, что избирателям разосланы свыше 217 тысяч смс-сообщений. Кроме того, информационный центр зафиксировал почти 20 тысяч обращений к интерактивной карте «ТИК и УИК на карте России».

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

Гришина, как сообщается, отметила рекордно низкое количество обращений с жалобами на нарушения в избирательной системе. Так, из 4229 поступивших на «горячую линию» ЦИК обращений было лишь 43 жалобы.

Секретарь ЦИК пояснила, что жалобы поступили на решения и действия избирательных комиссий, на недостатки в обеспечении избирательного процесса, на нарушения правил агитации и на использование административного ресурса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 сентября проходит досрочное голосование в регионах. Единый день голосования — 13 сентября.