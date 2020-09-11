Ростов-на-Дону, 11 сентября, 2020, 19:40 — ИА Регнум. В Ростовской области бесплатными горячими обедами планируется обеспечить детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении. Соответствующий законопроект на рассмотрение Законодательного собрания региона внёс донской губернатор Василий Голубев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 11 сентября.

В случае одобрения инициативы бесплатными обедами будут обеспечены учащиеся областных образовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются на дому. Уточняется, что родителям особенных детей предоставят денежную компенсацию.

Также, согласно документу, горячим двухразовым питанием предполагается обеспечить студентов с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования.