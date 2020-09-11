Президент Бразилии заявил о победе страны над эпидемией коронавируса
Бразилиа, 11 сентября, 2020, 19:31 — ИА Регнум. Бразилия смогла одержать победу над пандемией коронавируса, заявил 11 сентября бразильский президент Жаир Болсонару.
Об этом сообщает сайт издания Globo.
«Правительство сделало всё для минимизации ее негативных последствий», — цитирует издание слова президента Бразилии.
Он напомнил о кредитной поддержке малого бизнеса, социальных выплатах, которыми было охвачено 65 млн человек, а также о финансировании медицинской системы на региональном уровне.
При этом Болсонару обвинил местную прессу в замалчивании успешной деятельности властей страны.
Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент Бразилия занимает третье место в мире после США и Индии по количеству выявленных случаев заражения и летальным исходам.
Напомним, в Бразилии выявлено 4 238 446 случаев заражения, из которых 129 522 завершились смертью пациентов.