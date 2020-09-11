Ворсино, Калужская область, 11 сентября, 2020, 19:32 — ИА Регнум. В Калужской области 11 сентября в индустриальном парке «Ворсино» на заводе компании «АстраЗенека» состоялась церемония запуска полного цикла таргетного препарата «Тагриссо» для лечения рака лёгких, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Astrazeneca.ru На заводе компании «АстраЗенека»

Компания «АстраЗенека» — лидер в направлении терапии рака легкого, занимающего ведущее место в структуре заболеваемости, инвалидизации и смертности от злокачественных новообразований. Препарат «Тагриссо» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и в программу обеспечения необходимыми лекарственными препаратами входит в клинические рекомендации Минздрава России. В настоящее время это единственный препарат третьего поколения в своем классе, который вдвое снижает риск прогрессирования онкологического заболевания по сравнению с другими подобными лекарствами.

Международная биофармацевтическая компания «АстраЗенека» присутствует на российском рынке с 1993 года. За это время более 40 её оригинальных препаратов были зарегистрированы и разрешёны к использованию на территории России. Совместно с партнёрами компания работает над созданием в России диагностической платформы в области онкологии, которая позволит врачам повысить эффективность лечения пациентов. В 2015 году состоялось открытие фармзавода компании «АстраЗенека» в Калужской области.