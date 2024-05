Вашингтон, 11 сентября, 2020, 19:15 — ИА Регнум. Warner Bros. хочет, чтобы Райан Рейнольдс, ранее выступивший в качестве актёра озвучки в фильме «Покемон. Детектив Пикачу», поучаствовал в реализации других проектов, связанных с франшизой. Об этом 11 сентября сообщил портал We Got This Covered.

Dick Thomas Johnson Райан Рейнольдс

Источники издания отметили, что кинокомпания планирует создать собственную вселенную, посвящённую покемонам. По имеющейся информации, в производстве Warner Bros. уже находятся несколько соответствующих новых проектов. Существует вероятность, что Рейнольдс также поучаствует в разработке игр по этой франшизе.

Напомним, фильм «Покемон. Детектив Пикачу» вышел на большие экраны 16 мая 2019 года. При бюджете $150 млн картина собрала в прокате США $144,1 млн, а в мире — $431,6 млн.