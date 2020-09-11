Москва, 11 сентября, 2020, 18:48 — ИА Регнум. Разработчик магазина приложений App Store американская корпорация Apple Inc. уведомила ВГТРК, что его приложения будут недоступны на Украине, сообщили 11 сентября в пресс-службе российской телерадиокомпании.

ИА REGNUM

Приложения «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm» и Вести.Ru изъяты из каталога App Store на территории Украины по требованию СБУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два года назад Apple удалила из App Store приложение аренды жилья «Суточно.ру» «из-за Крыма».