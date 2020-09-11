Александров, Владимирская область, 11 сентября, 2020, 18:35 — ИА Регнум. Во Владимирской области правоохранительные органы пресекли деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков, организованной в Александровском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Лаборатория была оборудована на территории частного домовладения в одной из деревень региона. При обыске там нашли оборудование, упаковочные материалы, более 180 различных емкостей с компонентами для изготовления наркотиков и пакет с 500 граммами готового наркотика. Там же задержали трёх иностранцев, которые находятся на территории РФ незаконно.

По версии следствия, 47-летняя подозреваемая приобрела дом с земельным участком и вместе со своим сожителем, сыном и племянником организовала производство наркотических веществ. Готовые наркотики планировали продавать через интернет.

Возбуждены уголовные дела о приготовлении к незаконному производству и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Все фигуранты дела заключены под стражу.