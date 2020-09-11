Москва, 11 сентября, 2020, 18:27 — ИА Регнум. Скрывая факты, на которых основаны обвинения в адрес Москвы по «делу Навального», Берлин дискредитирует себя и немецкий народ, славящийся своей пунктуальностью, сообщил 11 сентября журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров «Надеюсь, эти всё-таки нелепые действия будут прекращены, и Германия, хотя бы ради репутации немецкой пунктуальности, выполнит свои обязательства по договору с Российской Федерацией».

Российский дипломат добавил, что, с одной стороны, от Москвы «требуют расследования», а с другой стороны, выясняется, что те, «кто сопровождал Навального, потихоньку тоже в Германию перебираются».

Лавров «Всё это очень неприятно и наводит на серьёзные мысли, поэтому в интересах наших германских коллег всё-таки своё реноме защитить и предоставить всю необходимую информацию, которая хоть как-то проливала бы свет на их абсолютно пока голословные обвинения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, германская сторона поставила сегодня, 11 сентября, условие предоставления России данных по «делу Навального»: это будет сделано только если сам блогер Алексей Навальный согласится на передачу данных российской стороне.