Москва, 11 сентября, 2020, 18:20 — ИА Регнум. Холдинг Росэлектроника, входящий в «Ростех», поставил Росгвардии крупную партию командно-штабных машин, сообщает 11 сентября пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Rostec.ru Командно-штабная машина Р-142НСА-Р

Поставленные Росгвардии машины обеспечивают организацию подвижных узлов связи.

«На сегодняшний день мы поставили заказчикам уже более 100 командно-штабных машин. Эта техника многократно доказала свою эффективность, в том числе в ходе Чемпионата мира по футболу 2018 года», — цитирует пресс-служба слова гендиректора Рязанского Радиозавода, входящего в холдинг Росэлектроника, Юрия Смирнова.

Речь идет о командно-штабных машинах Р-142НСА-Р, позволяющих оперативно передавать данные как в открытом, так и закрытом режимах с применением алгоритмов шифрования, а также объединять несколько телекоммуникационных систем в единое информационное поле.

Кроме того, оборудование этих машин позволяет входить в в телефонные и радиотелефонные линии коллективного пользования, а также обеспечивает навигацию на местности.