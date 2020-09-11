Сясьстрой, Ленинградская область, 11 сентября, 2020, 18:18 — ИА Регнум. В Ленинградской области из-за опрокинувшегося грузовика полностью перекрыто движение по трассе «Кола» в сторону Санкт-Петербурга. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе ФКУ Управление дорог «Северо-Запад».

ФКУ Управление дорог «Северо-Запад» Движение по трассе «Кола» в сторону Петербурга полностью перекрыто.

Авария произошла около 17:00 часов вечера на 121 км на Р-21 «Кола», на Транспортной развязке с автодорогой А-114 в сторону Санкт-Петербурга.

«Водитель ГТС Ивеко не справился с управлением и опрокинулся. Без пострадавших. Движение полностью перекрыто», — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент организован перепуск движения через автодорогу Кисельня-Хвалово.