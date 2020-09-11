Волгоград, 11 сентября, 2020, 18:02 — ИА Регнум. На дистанционное обучение перевели 16 классов различных образовательных учреждений Волгоградской области. Среди учащихся выявлены случаи заражения коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна — все новости»

Региональный Роспотребнадзор принял решение перевести классы на онлайн-обучение. В случае с коронавирусом на дистанционную форму переводят классы, если выявлен хотя бы один заразившийся ученик, при ОРВИ карантин вводится, когда заболели более 20% от численности класса. По данным на 11 сентября, в регионе закрыты на карантин 16 классов, сообщает издание «V1.ru».

В лечебных учреждениях Волгоградской области с подтверждённым диагнозом находятся 130 несовершеннолетних, с подозрением на коронавирус — 69 детей.