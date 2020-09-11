Санкт-Петербург, 11 сентября, 2020, 19:14 — ИА Регнум. К концу недели, с 5 по 11 сентября, во всех регионах Северо-Западного федерального округа отмечен рост числа зараженных коронавирусной инфекцией. Средний прирост по СЗФО составил 4%. Об этом 11 сентября ИА REGNUM сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

ИЦК. Средний прирост по СЗФО составил 4%

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Всего за прошедшую неделю в СЗФО было выявлено 3903 случая заболевания по всему Северо-Западу. Наибольшее количество выявленных случаев за месяц фиксируется в Санкт-Петербурге. Там число заболевших увеличилось на 1 442 человека или на 4%. В Архангельской области — на 515 человек или на 5% и Мурманской области — на 450 человек или на 3%.

«Самый существенный прирост в процентном соотношении зафиксирован в Вологодской области (+265, с 3 519 до 3 784) — на 8% и Республике Карелия (+184, с 3 229 до 3 413) — на 6%», — говорится в сообщении. В Калининградской области количество выявленных случаев за неделю увеличилось на 5%. В Республике Коми, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях на 4%.«Наименьшее количество выявленных случаев COVID-19 за неделю наблюдалось в НАО — на шесть человек (+2%, с 316 до 322)», — резюмировали в ИЦК.