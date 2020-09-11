Москва, 11 сентября, 2020, 17:50 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват военных самолётов США над нейтральными водами Чёрного моря. Об этом сообщили 11 сентября в Национальном центре управления обороной России.

Vitaly V. Kuzmin Истребитель-перехватчик Су-27

По информации ведомства, российскими средствами контроля воздушного пространства над Чёрным морем были обнаружены две цели, приближавшиеся к государственной границе России. Для их опознания в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.

Сообщается, что экипаж российского истребителя приблизился к объектам на безопасное расстояние и идентифицировал их как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США.

После того, как американские самолёты сменили курс и направились в сторону от российской границы Су-27 вернулся на аэродром базирования, отметили в оборонном ведомстве.

Подчёркивается, что весь полёт российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения границы России допущено не было.