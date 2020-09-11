Калуга, 11 сентября, 2020, 17:56 — ИА Регнум. В Калуге сотрудники инженерно-технологического отделения ОМОН Росгвардии совместно с коллегами из полиции проверили безопасность 150 избирательных участков. Об этом 11 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Росгвардии по Калужской области.

40.rosgvard.ru Безопасность более 150 избирательных участков поверили кинологи в Калуге

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Кинологи с минно-розыскными собаками осмотрели помещения и прилегающие территории на обнаружение опасных предметов.

В ходе проверок росгвардейцы дали рекомендации по обеспечению безопасности объектов должностным лицам избиркомов.