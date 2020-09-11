Курск, 11 сентября, 2020, 17:46 — ИА Регнум. В Курской области запретят продажу алкоголя в заведениях общепита площадью меньше 30 квадратных метров. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение приняли депутаты областной думы 10 сентября 40-м заседании.

Николае Григореску. Два пьяницы (фрагмент). 1860

Депутаты внесли изменения в статью 2 областного закона «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Курской области». Розничную продажу алкогольной продукции запретят в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, если площадь зала для посетителей составляет менее 30 квадратных метров.

Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.