Санкт-Петербург, 11 сентября, 2020, 17:44 — ИА Регнум. Правительство Финляндии продлило более чем на месяц ограничения на пересечение внешних границ из-за коронавируса. Жители России не смогут посетить Суоми как минимум до 18 октября. Об этом 11 сентября сообщили в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

(сс) Timo Newton-Syms Хельсинки, Финляндия

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Как отметили в генконсульстве, такое решение принято из-за того, что коронавирус и его распространение «продолжают создавать глобальный риск».

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«Из-за пандемии на границах многих государств введены ограничения, и Финляндия с целью предотвращения распространения COVID-19 также ограничивает движение через свои границы», — говорится в сообщении.

В генеральном консульстве указали, что на данный момент не могут дать ответ, когда возобновится обычное туристическое движение через границу.

«В дипломатических представительствах Финляндии в России прекрасно осознают то разочарование, которое действующие ограничения могут вызывать у граждан», — уточнили в генконсульстве.

Напомним, ранее стало известно, что Финский национальный перевозчик Finnair отменил все рейсы в Санкт-Петербург в октябре 2020 года, причиной тому также стала пандемия коронавируса.