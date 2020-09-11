Кострома, 11 сентября, 2020, 17:39 — ИА Регнум. Классы в семи школах Костромской области закрыли из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом со ссылкой на информацию регионального департамента образования сообщает «ГТРК Кострома».

Так, диагноз «COVID-19» подтвердили у второклассника, обучающегося в Караваевской средней школе. Заражённого ребёнка и его одноклассников отправили на карантин, биоматериал всех контактировавших с ребёнком взяли на исследование.

Также на самоизоляцию отправили всех учащихся школы №4 в городе Шарья, младшее звено школы в Буе, три класса в гимназии № 33 в Костроме. Кроме этого на карантине остаются школьники костромской гимназии № 28, школ №31 и 35.

Напомним, первым в Костроме из-за угрозы распространения COVID-19 закрыли класс 33 гимназии, об этом стало известно 3 сентября. Результаты теста одного из детей, посещающего учебное заведение, оказались положительными.