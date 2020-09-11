Ростов-на-Дону, 11 сентября, 2020, 17:30 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Ростовской области опровергла появившееся в социальных сетях сообщение о вбросе бюллетеней на избирательном участке №1322.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный бюллетень

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"На данный момент факт вброса бюллетеней в ящик для голосования на УИК № 1322 не подтверждён. Урна опечатана, проводится контрольный пересчёт избирательных документов — сверяется количество бюллетеней со списком проголосовавших», — уточнили в избиркоме.

ИА REGNUM напоминает, что ранее также появилась не нашедшая подтверждения информация об установке непрозрачных урн на двух избирательных участках Ленинского района Ростова-на-Дону.