Москва, 11 сентября, 2020, 17:26 — ИА Регнум. Свидетельств тому, что трёхдневное голосование как-то влияет на активность избирателей, пока нет. Об этом 11 сентября заявил руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Пётр Кирьян на телеканале «Россия 24».

Алексей Колчин ИА REGNUM Избирательный участок

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«Фундаментально пока нет никаких доказательств, что это как-то меняет качество волеизъявления именно с точки зрения желания людей прийти и проголосовать. Просто им даётся больше времени — это просто удобнее», — заявил Кирьян.

«А с точки зрения технологии работы избирательных участков и наблюдения, думаю, здесь независимые наблюдатели будут вести последовательную работу по выработке неких дополнительных правил», — указал он.

В настоящее время значительных проблем в избирательном процессе не зафиксировано, указал он.

«Пока единственные существенные упрёки по некоторым участкам — что не сразу разобрались, когда пускать наблюдателей, открылись позже… это такие тонкости, которые (важны разве что) для администраторов системы выборов», — отметил Кирьян.