Санкт-Петербург, 11 сентября, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Количество происшествий на водных объектах Ленинградской области летом 2020 года, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 30%, а показатель гибели людей снизился на 7,4%. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Дети в озере

Всего за лето в регионе было проведено более 200 рейдов, в ходе которых составлено свыше 40 протоколов об административных правонарушениях на водных объектах, а также было проведено более 150 просветительских бесед.

«Принятые меры позволили не допустить роста гибели людей на водоемах в летний период и в целом сохранить положительную динамику обеспечения безопасности на водных объектах Ленинградской области», — резюмировали областные власти.

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