Москва, 11 сентября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Публикации числа заболевших коронавирусной инфекцией не представляет ценности, важно знать, сколько тяжёлых больных, сколько в реанимации, сколько человек умерли.

(сс) Dmitry Rozhkov Александр Мясников

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Об этом сообщил главврач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников, телеведущий, в интервью изданию «Подъём», опубликованному 11 сентября.

Комментируя публикацию числа инфицированных, врач заявил, что «это абсолютно бессмысленная цифра», поскольку число заболевших будет только расти, так как COVID-19 никуда не денется.

Важны, отмечает Мясников, такие показатели как число тяжёлых больных, пациентов в реанимации и число умерших.

Мясников «Это говорит о степени опасности коронавируса, всё остальное — это просто цифры от лукавого».

Врач обратил внимание на то, что «сейчас у нас не стало больше тяжёлых больных, больше смертей».

Мясников «Просто сделано больше тестов. Вы должны радоваться, что цифра растёт, потому что чем больше бессимптомных и лёгких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета. Нам это не остановить, это всё равно будет».

По его оценке, в действительности в России в лёгкой форме или бессимптомно коронавирусом переболели уже более 20 миллионов человек (тогда как, согласно официальной статистике, — 1 051 874 человек). Ещё два — три года будет формироваться коллективный иммунитет.

«Вася, почему ты сегодня не пришёл? Да я ковидом заболел. Ну, и что, прими парацетамол, давай, у нас билеты в театр» ». Мясников «Я вам предсказываю, что в 2023 году везде будет такой разговор:».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мясников перечислил побочные эффекты от вакцины против коронавируса.