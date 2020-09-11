Доктор Мясников прокомментировал рост числа больных COVID-19
Москва, 11 сентября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Публикации числа заболевших коронавирусной инфекцией не представляет ценности, важно знать, сколько тяжёлых больных, сколько в реанимации, сколько человек умерли.
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Об этом сообщил главврач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников, телеведущий, в интервью изданию «Подъём», опубликованному 11 сентября.
Комментируя публикацию числа инфицированных, врач заявил, что «это абсолютно бессмысленная цифра», поскольку число заболевших будет только расти, так как COVID-19 никуда не денется.
Важны, отмечает Мясников, такие показатели как число тяжёлых больных, пациентов в реанимации и число умерших.
Врач обратил внимание на то, что «сейчас у нас не стало больше тяжёлых больных, больше смертей».
По его оценке, в действительности в России в лёгкой форме или бессимптомно коронавирусом переболели уже более 20 миллионов человек (тогда как, согласно официальной статистике, — 1 051 874 человек). Ещё два — три года будет формироваться коллективный иммунитет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мясников перечислил побочные эффекты от вакцины против коронавируса.