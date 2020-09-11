Москва, 11 сентября, 2020, 17:11 — ИА Регнум. Спрос на обогреватели в России с начала сентября вырос более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-ритейлера Wildberries.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

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Как отмечается, за период с 1 по 10 сентября российские граждане заказали на Wildberries на 419% больше обогревателей, чем в сентябре прошлого года года.

Кроме этого, на 208% в годовом выражении вырос спрос на электрокамины, на 260% — спрос на конвекторы. Покупки тёплых одеял и пледов выросли на 118% и 71% соответственно.

Рост спроса на климатическую технику произошёл на фоне «заметного похолодания» во многих регионах России, считают в пресс-службе ритейлера.