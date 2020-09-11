Санкт-Петербург, 11 сентября, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Сильный ветер, обрушившийся на Санкт-Петербург 10 сентября, повалил 458 деревьев и вековой клён у Русского музея. Наибольший урон непогода нанесла Петроградскому, Московскому, Красносельскому, Невскому и Приморскому районам. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщили в городском комитете по благоустройству.

Комитета по благоустройству СПб. 458 деревьев стали жертвами штормового ветра в Петербурге.

Как пояснили в ведомстве, данные предоставлены только по территориям, которые находятся в ведении комитета, поэтому реальные последствия ненастья могут быть еще хуже.

Как отметили специалисты, сильнее всего пострадали: Московский район, где были повреждены 24 дерева, Красносельский — 25 деревьев, Невский — 28 деревьев, Василеостровский — 32 дерева, Приморский — 39 деревьев.

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«Больше всего на данный момент было повалено в Петроградском районе — 95 деревьев, — подсчитали в комитете. — В Петроградском и Невском районах поваленные деревья повредили припаркованные автомобили».

Стихия также снесла почти вековой клен у Русского музея и выдрала с корнем дерево у Гостиного Двора на Невском проспекте.

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«В целях безопасности до сих пор закрыты некоторые сады и скверы в центре Петербурга. Прогноз на ближайшие дни пока остается неблагоприятным, поэтому дорожные службы Комитета и садовники находятся в состоянии повышенной готовности», — отметили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 12 сентября в городе ожидаются дожди, порывы ветра до 15 м/с.