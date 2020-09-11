Токио, 11 сентября, 2020, 17:22 — ИА Регнум. Японская компания SkyDrive, занимающаяся разработкой летающих автомобилей, 10 сентября провела панельную дискуссию «Новый азиатский город в эпоху аэромобильности» с другими компаниями в этой отрасли. Об этом сообщает официальный сайт SkyDrive.

Цитата из к/ф «5 элемент». Реж. Люк Бессон. 1997. Франция Летающее такси

В дискуссии также приняли участие представители японской компании SkyPort, немецких компаний Volocopter и Lilium и других.

Как сообщает SkyDrive, коммерческое летающее такси появится в Японии в 2023 году, а полномасштабное распространение нового вида транспорта начнётся в 2030 году.

Как сказал Томохиро Фукудзава, генеральный директор компании SkyDrive, в интервью газете The Japan times, примерно через 100 лет после начала массового производства автомобиля Форда, человечество станет свидетелем новой транспортной революции.