Калуга, 11 сентября, 2020, 17:20 — ИА Регнум. В Калуге 11 сентября в Областном центре дополнительного образования детей им. Ю. А. Гагарина в рамках национального проекта «Образование» состоялось открытие мобильного технопарка «Кванториум». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Admoblkaluga.ru Мобильный технопарк «Кванториум»

«Кванториум» оснащен ноутбуками, шлемами, очками дополненной реальности, смартфонами, планшетами, видеокамерами, квадрокоптерами, фотоаппаратами, 3D принтерами. С помощью этого оборудования школьники смогут осваивать виртуальное моделирование, художественное конструирование, 3D-дизайн, а также изучать аэродинамику, программирование, робототехнику, дистанционное зондирование Земли. Мобильный технопарк — это перевозная автомобильная станция, которая будет использоваться образовательными организациями в отдаленных районах области для преподавания дополнительных дисциплин естественно-научной и технической направленности.

Мобильный технопарк работает как структурное подразделение Областного центра дополнительного образования. К организации его работы уже готовы школы в Бабынинском, Дзержинском, Медынском, Перемышльском, Тарусском и Физруковском районах.