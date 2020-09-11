Берлин, 11 сентября, 2020, 17:03 — ИА Регнум. Германский производитель грузовых автомобилей и автобусов MAN сократит порядка 9,5 тыс. рабочих мест, что составляет 25% от общего числа сотрудников, сообщает 11 сентября пресс-служба концерна.

Эмблема MAN

Уточняется, что сокращение будет проведено во всех филиалах компании по всему миру с целью комплексной реорганизации бизнеса.

По мнению руководства MAN, это позволит достичь операционной рентабельности продаж на уровне 8% к 2023 году и сэкономить 1,8 млрд евро.

Кроме того, обсуждается вопрос закрытия двух заводов в Германии и одного предприятия в Австрии.

Напомним, в августе текущего года MAN отчиталась о падении полугодовой выручки на 34%.