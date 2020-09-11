Орел, 11 сентября, 2020, 17:00 — ИА Регнум. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сделал прививку против гриппа, сообщили 11 сентября ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Клычкову сделали прививку вакциной ФЛЮ-М, она уже доставлена в медучреждения региона и активно применяется.

Orel-region.ru Андрей Клычков

«Как известно, заболеваемость ОРВИ наиболее высока в осенне-зимний период, потому именно сейчас так актуален вопрос своевременной профилактики. В этом году ситуация осложняется из-за пандемии коронавируса. Как утверждают специалисты, сочетание инфекции гриппа и COVID-19 может вызвать тяжелое течение болезни, привести к осложнениям», — прокомментировал Клычков.

Прививочная кампания в Орловской области началась в начале сентября, на данный момент прививки против гриппа получили 28 тыс. жителей региона, в том числе 8,8 тыс. детей. В рамках прививочной кампании эпидсезона 2020−2021 годов планируется привить свыше 440 тыс. жителей Орловской области.