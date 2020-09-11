Москва, 11 сентября, 2020, 16:55 — ИА Регнум. Министерство транспорта подтверждает сообщения СМИ о планах по введению в России бесплатного проезда в общественном транспорте к 2035 году. Об этом сообщили 11 сентября в пресс-службе ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

В Минтрансе отметили что проект транспортной стратегии РФ до 2035 года был доработан на площадке правительства.

«Положения о внедрении механизма «пользователь платит» и возможности перехода к бесплатному пользованию транспортом общего пользования в городских агломерациях в проекте сохранились», — приводит комментарий ведомства ТАСС.

Напомним, ранее сегодня агентство РБК со ссылкой на документ Минтранса сообщило, что в правительстве рассматривают возможность введения в России бесплатного проезда в общественном транспорте через 15 лет, но при условии введения платы за проезд по большинству дорог на личных автомобилях.

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