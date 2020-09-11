Москва, 11 сентября, 2020, 16:54 — ИА Регнум. Трёхдневное голосование бросает новые вызовы для экспертного сообщества и политических сил. Об этом 11 сентября заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на телеканале «Россия 24».

Sakhalin.gov.ru Голосование

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«Для всех для нас это, конечно, стресс, это трёхдневное голосование. Потому что, во-первых, мы все сталкиваемся впервые, как и избиратели, с необходимостью реагировать в течение трёх дней, а не одного дня как раньше. И с точки зрения построения прогнозов и перспектив, и итогов для тех или иных политических сил — для нас это только первый опыт», — заявил Чеснаков.