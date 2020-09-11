В Астраханской области молния убила пастуха и стадо овец
Астрахань, 11 сентября, 2020, 16:49 — ИА Регнум. В Астраханской области во время грозы молния убила 50-летнего пастуха и 14 овец. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
(сс) sethink
Молния
Трагедия произошла днём 8 сентября. Хозяин овцеводческой фермы обнаружил тело 50-летнего пастуха и несколько мёртвых овец в пяти километрах от Яндыковского сельсовета Лиманского района.
По предварительной версии, во время грозы в мужчину и животных попал разряд молнии. Организована процессуальная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.