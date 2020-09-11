Астрахань, 11 сентября, 2020, 16:49 — ИА Регнум. В Астраханской области во время грозы молния убила 50-летнего пастуха и 14 овец. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

(сс) sethink Молния

Трагедия произошла днём 8 сентября. Хозяин овцеводческой фермы обнаружил тело 50-летнего пастуха и несколько мёртвых овец в пяти километрах от Яндыковского сельсовета Лиманского района.

По предварительной версии, во время грозы в мужчину и животных попал разряд молнии. Организована процессуальная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.