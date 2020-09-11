Симферополь, 11 сентября, 2020, 16:49 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Крыма Евгений Кабанов опроверг сообщения о том, что у него подтверждено заражение коронавирусом. Информация ранее появилась в Сети.

Rk.gov.ru Евгений Кабанов

«Абсолютное враньё! Действительно, в последнее время в Совете министров выявляли ряд случаев заболеваний. Поэтому ограничил общение с людьми, удалённо со всеми провожу совещания по видеосвязи, нахожусь в рабочем процессе», — сообщил телеканалу «Крым 24» Кабанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее положительный результат теста на коронавирус был подтверждён у заместителя председателя правительства Крыма Елены Романовской, она госпитализирована.