Севастополь, 13 сентября, 2020, 08:00 — ИА Регнум. Более 180 избирательных участков открылись 13 сентября, в единый день голосования, в Севастополе. Горожане выбирают губернатора, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Отметим, что голосование в этом году длится три дня — жители Севастополя имели возможность принять участие в выборах 11 и 12 сентября.

Sev.gov.ru Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев на избирательном участке

Горожанам предстоит отдать голос за одного из шести кандидатов. Также в Севастополе проходят дополнительные выборы депутата Заксобрания по одномандатному избирательному округу №2 (на пост претендуют семь кандидатов) и досрочные и дополнительные выборы депутатов Совета Гагаринского муниципального округа, Ленинского муниципального округа, Нахимовского муниципального округа.

Отметим, что для голосования организованы не только стационарные участки, но и временные: в городской больнице №3, городской инфекционной больнице, пансионате «Изумруд», пансионате «Солнышко» (обсерваторы). По данным на 1 июля 2020 года, в городе-герое зарегистрировано 321 797 избирателей.