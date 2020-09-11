Санкт-Петербург, 11 сентября, 2020, 16:41 — ИА Регнум. В шести амбулаторных центрах рентгеновской компьютерной томографии (центр РКТ), которые начали работу в мае 2020 года в Петербурге, проведено более 42 тысяч исследований лёгких у пациентов с диагнозом COVID-19 и внебольничной пневмонией. У 59% заболевших была выявлена пневмония. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Minzdravkk.ru Врач делает компьютерную томографию

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Благодаря исследованиям врачам удалось выявить 24 930 случаев пневмонии, при этом у 62% пациентов также была обнаружена лёгкая степень поражения лёгких — КТ-1, когда патологические изменения затрагивают менее 25% легочной ткани. Поэтому более 63% пациентов были направлены на амбулаторное лечение, что позволило разгрузить приемные отделения стационаров.

«Оценив выраженность изменений в легких, врач принимает решение о дальнейшей тактике ведения пациента», — пояснили в комздраве.

На сегодняшний день нагрузка на центры РКТ, по сравнению с маем, снизилась на 48%. В настоящий момент в Санкт-Петербурге из шести работают четыре частные Центра РКТ и один в городской поликлинике №106.

«С 1 сентября центр РКТ в больнице Святого Праведного Иоанна Кронштадтского прекратил работу из-за низкой нагрузки», — уточнили в комздраве.

В комитете также отметили, что несмотря на возможности компьютерной томографии и то, что она является одним из основных методов диагностики внебольничной пневмонии, вызываемой COVID-19, она не показана пациентам с легким и бессимптомным течением этой болезни.