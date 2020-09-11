Чебоксары, 11 сентября, 2020, 16:32 — ИА Регнум. В Чувашии избиратели на участки идут «весьма активно», первые данные по явке будут обнародованы вечером. Если на избирательных участках отсутствуют информационные стенды о кандидатах, участвующих в выборах в органах местного самоуправления, то это «недопустимое явление», «возможно, не успели». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом на брифинге заявил сегодня, 11 сентября, заявил глава ЦИК Чувашии Александр Цветков.

Cap.ru На избирательном участке в Чебоксарах

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования — все новости»

Трансляция из Единого информационного центра началась с некоторым опозданием, за интернет-вещанием следили семь человек. В зале присутствуют не только журналисты, но и представители политических партий, общественники.

Глава республиканского ЦИК считает, что голосование идёт активно.

«Голосование на выборах главы и выборах в органах местного самоуправления проходит сегодня с 8 утра, идёт уже 8 часов. Оно проходит весьма активно, избиратели идут на участки. Окончательные цифры по явке мы озвучим в вечернем включении», — сказал руководитель избиркома.

Youtube.com Трансляция с брифинга

В ходе брифинга представитель одной из парламентских партий сообщил, что объехал 15 избирательных участках и на ряде из ни отсутствовали информационные стенды о кандидатах в депутаты в городское собрание депутатов Чебоксар — после замечания на ряде участков стенды установили.

«Это недопустимое явление, мы на это всегда обращаем внимание», — отметил Александр Цветков, сославшись на то, что организацией местных выборов занимается не ЦИК, а муниципальная избирательная комиссия.

«Возможно, не успели, вы же сами говорите, что находят возможность», — заявил глава избиркома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии проходят выборы главы Чувашии и в органы местного самоуправления, в том числе будут сформированы парламенты Чебоксар и Новочебоксарска. 11 и 12 сентября избиратели могут проголосовать досрочно, а 13 сентября пройдёт основной день голосования.