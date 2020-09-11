Махачкала, 11 сентября, 2020, 18:33 — ИА Регнум. Отдельные муниципалитеты Дагестана вновь усиливают ограничительные меры в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Территории повторно ограничивают работу ряда учреждений, а кое-где и вовсе возвращаются к режиму самоизоляции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Так, согласно постановлению врио главы Ногайского района Дагестана Хамидуллы Саитова, в муниципалитете отмечается самая высокая в регионе заболеваемость COVID-19 и внебольничной пневмонией на 100 тыс. населения. В этой связи полиция установит контроль на выезде (въезде) на территорию муниципалитета и населенных пунктов. Людям рекомендовано не покидать дома без экстренной необходимости.

С 10 сентября в Ногайском районе запрещено проводить массовые мероприятия, в том числе свадьбы. Банкетные залы приостановят деятельность, а кафе и иные предприятия общепита смогут работать только на вынос. Кроме того, как отмечается в документе, будет усилен контроль за соблюдением масочного режима. Имамам рекомендовано приостановить проведение коллективных пятничных молитв.

Менее жесткие ограничения вводятся на территории Магарамкентского района Дагестана. Здесь уже введен масочный режим, а с 14 сентября, согласно распоряжению главы района Фарида Ахмедова, банкетным залам и ресторанам запрещено проводить торжественные мероприятия.

Между тем мэр Избербаша Магомед Исаев у себя в Instagram попросил горожан высказаться о том, стоит ли вновь вводить ограничение на проведение массовых мероприятий. По его словам, в последнее время в городе наблюдается рост числа выявляемых случаев заражения коронавирусом, а в инфекционном отделении горбольницы лежат уже более 90 пациентов с симптомами COVID-19.

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