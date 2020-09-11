Ватикан, 11 сентября, 2020, 16:21 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск считает удовольствие, получаемое человеком от секса и приёма пищи, исходящим напрямую от бога, сообщает 11 сентября Newsweek.

Густав Климт. Поцелуй (фрагмент). 1907-1908

По утверждению издания, глава католической церкви считает, что эти ощущения в прошлом зачастую несправедливо становились жертвой радикального отношения со стороны верующих.

По мнению Франциска, эти удовольствия не являются католическими или вообще христианскими, либо какими-нибудь еще, они просто божественные.

Newsweek уточняет, что такое заявление папа Римский сделал в разговоре с итальянским публицистом Карлу Петрини при обсуждении книги Terra Futura.

Чрезмерное отрицание удовольствий в прошлые века было неверной интерпретацией христианской морали, считает папа Франциск.

«Удовольствие от еды нужно, чтобы вы ели и сохраняли собственное здоровье, точно так же удовольствие от секса нужно, чтобы любовь стала еще прекраснее и было обеспечено продолжение рода», — цитирует его слова Newsweek.