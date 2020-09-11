Людиново, Калужская область, 11 сентября, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников 11 сентября посетил с рабочей поездкой в Людиновском районе предприятия Особой экономической зоны Калужской области — ООО «Агро-Инвест» и ООО «Кроношпан Калуга». В поездке федерального министра сопровождал врио губернатора Владислав Шапша. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил ООО «Агро-Инвест» — комплекс по выращиванию свежих овощей.

В настоящее время ООО «Агро-Инвест» — самый быстрорастущий и современный тепличный комплекс по выращиванию свежих овощей в России. По данным на 1 сентября 2020 года фактический объем капитальных вложений предприятия составил порядка 23 млрд рублей, численность сотрудников — 1700 человек, объем налоговых и таможенных платежей в бюджеты всех уровней — около 350 млн рублей. В 2017 году предприятие запустило крупномасштабный проект светодиодного садоводческого освещения на площади 37,5 га. Это крупнейший в мире проект данного типа. Ежегодно здесь выращиваются более 20 сортов овощей. Объем производства составляет более 25 тыс тонн овощей в год. На территории Людиновской площадки ОЭЗ «Калуга» ООО «Кроношпан Калуга» ведёт строительство предприятия по производству древесноволокнистых плит. Запуск запланирован на 2021 год. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 12,5 млрд рублей. Предполагается организация производств древесных плит, а также бумаги. По данным на 1 июля 2020 года фактический объем инвестиций составил 5,64 млрд рублей. После выхода проекта на плановые показатели ежегодный оборот в Калужской области составит 8,1 млрд рублей с долей экспорта 50%.

По мнению министра Максима Решетникова, Людиновская площадка Особой экономического зоны «Калуга» — это успешный проект взаимодействия органов власти и бизнес-сообщества. В частности, Решетников отметил положительный опыт реализации концессионного соглашения между ОАО «РЖД» и Калужской области по формированию железнодорожной инфраструктуры Особой экономической зоны.