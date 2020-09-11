Ярославль, 11 сентября, 2020, 16:17 — ИА Регнум. В Ярославской области количество людей, страдающих алкоголизмом, уменьшилось за три года на 12%. Об этом рассказал главный нарколог Ярославской области Александр Волков, сообщает департамент здравоохранения Ярославской области.

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«В Ярославской области, начиная с 2017 года количество пациентов с алкогольной зависимостью снижается. За три года их количество уменьшилось на 12,3%. Больше всего уровень заболеваемости алкоголизмом выявлен в Большесельском, Даниловском и Некоузском районах. Всего же в нашем регионе почти 16 тысяч зарегистрированных алкоголиков, — рассказал главный нарколог Ярославской области Александр Волков.

По словам Волкова, чаще всего алкоголизмом в Ярославской области страдают мужчины. Их в четыре раза больше, чем женщин. Как правило, болезнь диагностируют у людей от 40 до 60 лет, имеющих сложные отношения в семье и другие жизненные трудности.