Пекин, 14 сентября, 2020, 07:28 — ИА Регнум. Доклад руководителя КНР Си Цзиньпина, сделанный им на симпозиуме экспертов по социально-экономическому развитию в Пекине, определил стратегические принципы развития исходя из понимания новой, изменившейся мировой обстановки. Как же оценивает китайское руководство довольно тревожные для КНР перемены, произошедшие в мире за последние годы? Ответ на этот вопрос обсуждает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Еще буквально несколько лет назад тем, кто ответственен за китайское стратегическое планирование, происходящее в мире виделось достаточно оптимистично, а проблемы, вроде намечавшегося противостояния с США, казались относительно легко преодолимыми. Когда же в мае 2018 года разразилась торговая война, развязанная в отношении Китая США, удар Вашингтона оказался неожиданно яростным.

Похоже, что теперь, с учетом произошедшего отхода от казавшихся незыблемыми принципов глобализации, Китай намерен как можно прочнее укрепить свои позиции на внутреннем экономическом поле, без чего дальнейшее движение в сторону международного сотрудничества в условиях противодействия США может оказаться весьма затруднительно. Что же все эти изменения означают для России и Европы? Читайте статью Владимира Павленко «Китай начинает плавную коррекцию концептуальных установок развития».