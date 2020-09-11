Москва, 11 сентября, 2020, 15:49 — ИА Регнум. В школах 14 сентября стартуют Всероссийские проверочные работы (ВПР) для учащихся 5−9-х классов по программе предыдущего учебного года. Завершатся они не позднее 12 октября, уточнили в Министерстве просвещения РФ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по словам начальника управления оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации Рособрнадзора Евгении Елисеевой, ВПР необходимы, чтобы учителя могли выстроить качественную программу на предстоящий учебный год.

Иван Шилов ИА REGNUM Экзамен

Время и расписание ВПР регламентировано — все учащиеся одной параллели будут писать их одновременно по выделенным часам во время второго-четвертого урока.

Накануне проверочных работ КИМ загрузят в личные кабинеты каждой школы в Федеральной информационной системе. Расписание, а также демоверсии для подготовки уже доступны на официальном сайте https://4vpr.ru.

Напомним, что из-за дистанционного формата обучения ВПР не провели весной 2020 года. Решением Минпросвещения работы перенесли на осень. Однако министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал, что оценки за ВПР ставить не будут. Тем не менее и родители, да и сами учителя, многократно просили отменить эти проверки вовсе.