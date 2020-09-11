Сосновый Бор, Ленинградская область, 11 сентября, 2020, 15:50 — ИА Регнум. В октябре в Ленинградской области в тестовом режиме заработает мобильное приложение для бесконтактной оплаты проезда и построения маршрута на день. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 сентября сообщили областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

Испытания работы приложения «ЛенОблтранспорт» пройдут в Сосновом Бору. Оно позволит жителям региона не только бесконтактно оплачивать проезд, но и строить маршруты по городу, также система сможет оповещать о движении транспорта и предоставлять обратную связь.

«Каждый пассажир сможет оценить поездку, автобус, водителя, уровень комфорта и другие характеристики. Эта информация позволит перевозчикам и организаторам перевозок улучшить свою работу и, следовательно, качество транспортного обслуживания», — отметили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству региона.

По окончании пилотного проекта в Сосновом Бору внедрение цифровых сервисов будет распространяться на все муниципалитеты области.

Отметим, ранее сообщалось, что общественный транспорт Ленинградской области поэтапно переходит на оплату проезда банковскими картами и единым электронным билетом «Подорожник», который используется в Санкт-Петербурге.

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