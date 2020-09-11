Москва, 11 сентября, 2020, 15:47 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму примет участие в VI Международной выставке гостиничных товаров и услуг, которая пройдет в онлайн-формате, сообщил в Ростуризме.

Дарья Драй ИА REGNUM Туристы садятся на теплоход, курсирующий по маршруту Золотое Кольцо

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Представители Ростуризма поделятся с участниками мероприятия о первом опыте внедрения туристического кешбэка и о программе стимулирования доступных турпоездок по стране.

Выставка Hospitality Online Expo состоится 14−25 сентября 2020 года В ней участвуют более 40 экспонентов-лидеров гостиничной индустрии.

Как сообщало ИА REGNUM, условия второго этапа программы по возвращения кешбэка за туры по России скорректируют под запросы туристов и бизнеса, зявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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