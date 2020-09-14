Москва, 14 сентября, 2020, 06:01 — ИА Регнум. По мысли предпринимателя Олег Дерипаски, стоило бы задуматься о переносе столицы России «поближе к России». Где находится это место и как туда попасть, рассуждает редактор ИА REGNUMЕвгений Цоц.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Когда-то и Пётр I перенес столицу России поближе к эпицентру мировой культуры и цивилизации, каковым тогда была Европа. И хотя Дерипаска мотивировал перенос столицы тем, что Москва замкнулась сама на себе и оторвалась от жизни и проблем России, опыт Петра Великого он также упомянул. Только с учетом современных реалий, если продолжать мысль крупного предпринимателя дальше, столицу теперь стоило бы перенести в восточном направлении и, возможно, немножко на юг.

И хотя простая логика подсказывает не мудрствовать лукаво, а сразу выбирать в качестве столицы Владивосток, есть много доводов для построения главного города России по петровскому примеру «с нуля». Что же говорит в пользу такого варианта? Читайте статью Евгения Цоца «Пора рубить «окно в Азию»: где основать новую столицу России?».