Уфа, 11 сентября, 2020, 18:38 — ИА Регнум. Круглогодичную откормочную площадку на одну тысячу голов крупного рогатого скота (КРС) планируют построить в Башкирии. Об этом сообщил председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Искра» Рамиль Мустафин на онлайн-совещании в формате «Инвестчас», 10 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коровы

По его словам, в случае реализации данного проекта, хозяйство сможет увеличить объёмы ежегодного производства мяса с 400 до 700 тонн. На площадке уже смонтированы фермы, ограждена кормовая зона, уложены дорожные плиты. Кроме этого, предприятие уже закупило некоторое оборудование и технику. Для реализации проекта потребуется порядка 147 млн рублей.

По словам министра сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахманова, хозяйству субсидируют часть затрат на строительство площадки. Кроме этого, данный проект будет включен в число приоритетных.