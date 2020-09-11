Токио, 11 сентября, 2020, 15:52 — ИА Регнум. В Японии появились специальные сувениры, посвящённые отставке премьер-министра Синдзо Абэ, сообщает информационное агентство Kyodo.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

На упаковке сладких булочек мандзю изображена картинка с Абэ, сидящим в окружении японских политиков, в том числе кандидатов на выборах лидера правящей партии. Единственным зарубежным политиком, изображённым на картинке, является президент США Дональд Трамп.

В слогане на упаковке использована сокращённая форма имени премьер-министра с уменьшительно-ласкательным суффиксом «тян».

Такие коробки продаются в сувенирной лавке у парламента Японии и в других магазинах примерно за $6,6.

Производитель этих сувениров, компания Daito Corp, и раньше выпускала специальные упаковки, посвящённые актуальным политическим событиям.