Москва, 14 сентября, 2020, 04:16 — ИА Регнум. И вновь историческая правда становится критерием, разделяющим ложь и истину в современных международных отношениях. О том, как Россия и Китай вместе выступили против западного подхода к оценке исторического вклада в победу над фашизмом, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайские солдаты в строю во время смотра в Пекине

Задача противостоять усилиям США выставить именно себя спасителем человечества от фашизма возникла не на пустом месте и не является неким умозрением на тему исторической фактологии. Дело в том, что под концепцию главного и почти что единственного победителя во Второй мировой войне США усердно проталкивают имидж себя, как страны, которой позволено гораздо больше, чем всем прочим. Вот с этим представлением об американской исключительности и приходится бороться всем тем, кто не желает видеть свои государства в виде лакеев США.

Очевидно, что в первую очередь речь здесь идет о России и Китае, официальные лица которых уже неоднократно высказывались о недопустимости исторических фальсификаций в угоду тем или иным сиюминутным выгодам. Но теперь, после появления статьи главы российско-китайского сектора Комитета дружбы Виктора Иванова и заявлений, сделанных в Китае на высшем уровне в связи с празднованием 3 сентября Дня победы над милитаристской Японией, противостояние историческим фальсификациям оказалось поднято на новую высоту. Почему это произошло именно сейчас?

Читайте статью Владимира Павленко «Россия и Китай совместно отстаивают историческую правду».