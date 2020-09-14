Москва, 14 сентября, 2020, 03:27 — ИА Регнум. Вновь открытый после долгой реставрации Северный речной вокзал сразу привлек повышенное внимание москвичей. Как выглядят теперь вокзал и прилегающий к нему парк, открытие которые мэр Москвы назвал замечательным подарком ко Дню города, посмотрела фотокорреспондент ИА REGNUMДарья Антонова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вход в Северный речной вокзал

Северный речной вокзал, построенный в 1930-х годах в стиле «сталинский ампир», изначально отличался красотой и планировался таким образом, чтобы внутри вокзала посетители могли проводить время. Реконструкция вокзала шла дольше двух лет и позволила сохранить большинство исторических элементов и деталей интерьера, восстановить утраченные. Все 17 причалов прошли капитальный ремонт, и итог получился весьма эффектным: выглядит вокзал действительно красиво, хоть и не без недостатков при ближайшем рассмотрении.

Но если недоработки с газоном и плиткой — это детали, то отсутствие доступной среды для людей с ограниченными возможностями — уже не мелочь. И она особенно странна с учетом того, что, по заявлению правительства Москвы, поддержка инвалидов является одним из приоритетных направлений его работы. Однако ни пандусов, ни подъемных платформ на отреставрированном вокзале нет — это при том, что здание само состоит из множества высоких и кое-где крутых лестниц. Даже лифт только один. И тот не работает.

Смотрите материал Дарьи Антоновой «Северный речной вокзал открыли, а про инвалидов забыли — фоторепортаж».