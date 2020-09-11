Калуга, 11 сентября, 2020, 16:34 — ИА Регнум. К Международному дню памяти жертв нацизма приурочено открытие 11 сентября в Калуге выставки «Без срока давности», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото Виктора Боченкова пресс-служба правительства Калужской области. На выставке представлены документы о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.

На выставке представлены архивные документы о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и преступлениях нацистов и их пособников на калужской земле. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках проекта запланировано издание 23 томов архивных документов о преступлениях нацистов на оккупированных территориях, проведение поисковых работ на местах захоронения местных жителей и просветительские встречи.

Документы опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности». Его цель — сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР и предание гласности фактов геноцида.