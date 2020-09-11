Миронов: новая стратегия приведет к деградации общественного транспорта
Москва, 11 сентября, 2020, 15:28 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов негативно оценил проект стратегии, предполагающий развитие общественного транспорта за счет автовладельцев, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.
Дарья Драй ИА REGNUM
Автобус
Политика дискриминации автомобилистов приведет к монополизму, в условиях которого общественный транспорт неминуемо деградирует, уверен Миронов.
«Население лишится выбора, вернее он будет только у богатых. Передвижение на личной автомашине превратится в привилегию для избранных, а на долю всех прочих останутся тесные, грязные автобусы и электрички. Об этом в первую очередь стоило подумать авторам футурологических упражнений из Минтранса», — подчеркнул Миронов.